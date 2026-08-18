Stella Nervini alla vigilia degli Europei: “Sensazioni positive, è importante poter contare su soluzioni diverse”

La Nazionale italiana di volley femminile è arrivata stamattina a Göteborg in vista del debutto ai Campionati Europei 2026 contro la Croazia previsto venerdì 21 agosto. Le azzurre, detentrici del titolo olimpico e mondiale, puntano alla medaglia d’oro nella rassegna continentale per centrare al primo tentativo utile l’obiettivo della qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028. Stella Nervini ha raccontato ai canali ufficiali federali le sensazioni del gruppo alla vigilia del torneo.

“Le sensazioni sono sicuramente molto positive. Veniamo dal torneo in Polonia, che ci ha dato buonissimi segnali e dove abbiamo scoperto ancora una volta di poter avere delle alternative al nostro tradizionale sistema di gioco. Ora più che mai, dopo il brutto infortunio di Lolly (Loveth Omoruyi, ndr), sappiamo che ognuna di noi dovrà farsi trovare pronta. Potremo essere chiamate tutte a dare il nostro contributo ed è importante sapere di poter contare anche su soluzioni diverse. Siamo molto contente di essere arrivate qui in Svezia e soprattutto di aver trovato un po’ di fresco. Siamo pronte a giocare la prima partita di questo Campionato Europeo contro la Croazia“, dichiara la schiacciatrice italiana.

“In allenamento ci divertiamo tanto, siamo molto competitive anche tra di noi e credo che proprio questo renda il lavoro in palestra più piacevole. Non ci alleniamo soltanto perché dobbiamo farlo: ci piace e ci dà soddisfazione. Sappiamo che da questo momento ogni allenamento sarà importante perché andando avanti nella competizione le energie verranno concentrate sempre di più sulle partite. Per questo i momenti che abbiamo a disposizione in campo, così come in sala pesi, diventano fondamentali“, ha aggiunto la 22enne in forza al Chieri ’76.