Stagione finita e rinuncia agli Ultimate Championship: Furlani salta l’evento da 10 milioni di dollari, “strada sfocata”

Mattia Furlani sta vivendo una mancanza di fiducia verso se stesso e i suoi mezzi. Il Campione del Mondo di salto in lungo lo ha ammesso nero su bianco in un post pubblicato su Instagram e dichiarando di vedere la strada un po’ sfocata. Non è il momento più semplice per il giovane fuoriclasse laziale, che due mesi e mezzo fa si è infortunato in Diamond League e che oggi si è nuovamente fermato, dopo aver eseguito il primo salto nelle qualificazioni degli Europei.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha confessato che il suo corpo, a certe intensità, non è ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato prima delle lesione rimediata a Xiamen. L’entità dell’infortunio accusato a Birmingham verrà valutata nelle prossime ore, ma di sicuro la stagione del 21enne si è conclusa in anticipo: non lo rivedremo più in pedana nel 2026, che ha comunque portato in dote un argento iridato indoor e il personale di 8.43 metri.

Mattia Furlani è qualificato di diritto agli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics per gli anni che non prevedono Olimpiadi e Mondiali. L’appuntamento con la ricca manifestazione (montepremi complessivo di 10 milioni di dollari) è a Budapest (Ungheria) per il weekend dell’11-13 settembre. L‘azzurro era ammesso in qualità di Campione del Mondo in carica. In ogni gara vedremo i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo di Tokyo 2025, i vincitori della Diamond League 2026, i meglio piazzati nel ranking di specialità (2 settembre 2025-1 settembre 2026, il numero varierà a seconda della disciplina).

Senza Furlani, l’Italia sarà certamente rappresentata dalla dalla 4×100 mista, che ha staccato il pass attraverso le World Relays disputate in primavera. L’auspicio è che si aggiungano anche altre azzurri attraverso i ranking o la conquista del diamantone. Ricordiamo che non saranno presenti tutte le discipline, ad esempio il salto triplo maschile non figura nel programma e dunque non potremo vedere all’opera Andy Diaz e compagni.