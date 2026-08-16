Squash, sorteggiati i tabelloni degli Europei: percorso ostico per Cristina Tartarone

Sono stati sorteggiati entrambi i tabelloni degli Europei senior individuali 2026 di squash, in programma a Budapest, in Ungheria, da mercoledì 19 a sabato 22 agosto: nel singolare femminile sarà al via Cristina Tartarone, mentre non ci saranno azzurri in gara nel singolare maschile.

La campionessa italiana, che al momento si trova al numero 99 del ranking mondiale, è stata accreditata della testa di serie 9/16, e dunque sarà esentata dal primo turno, entrando in gioco direttamente ai sedicesimi di finale, previsti mercoledì 19 alle ore 18.00.

L’azzurra affronterà all’esordio la vincente del confronto tra la norvegese Camillia Hendy, accreditata della testa di serie 17/32, e l’ucraina Victoria Syvoplyas. Tartarone non è stata fortunata nel sorteggio: in caso di successo, affronterà agli ottavi, con molta probabilità, la numero 2 del seeding, la belga Nele Gilis.