Squash, Cristina Tartarone vince all’esordio ed approda agli ottavi di finale degli Europei

Si aprono gli Europei senior individuali 2026 di squash, scattati quest’oggi a Budapest, in Ungheria: nel singolare femminile si registra l’esordio vincente Cristina Tartarone, unica italiana al via della rassegna continentale, guidata dall’allenatore delle squadre nazionali Marcus Berrett.

La campionessa italiana, che al momento si trova al numero 99 del ranking mondiale, è accreditata della testa di serie 9/16 e per questo motivo viene esentata dal primo turno del mattino, entrando in gioco direttamente nel pomeriggio ai sedicesimi di finale.

L’azzurra liquida all’esordio la norvegese Camillia Hendy, accreditata della testa di serie 17/32, sconfitta con il netto punteggio di 11-3 11-2 11-4, maturato in soli 14 minuti di gioco, e domani alle ore 10.40 affronterà negli ottavi di finale la numero 2 del seeding, la belga Nele Gilis.

Nel primo game l’azzurra parte bene e vola sul 4-0, poi dal 4-2 allunga sul 7-2, infine vince gli ultimi 4 punti ed incamera la frazione sull’11-3. Nella seconda partita dall’1-1 Tartarone vince 8 punti di fila e vola sul 9-1, andando poi a chiudere sull’11-2. Nella terza frazione l’italiana dallo 0-1 scappa sul 6-1, poi dal 6-3 infila 4 punti e vola sul 10-3, conquistando il passaggio del turno sull’11-4.