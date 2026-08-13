Squash, Cristina Tartarone sarà testa di serie agli Europei

Ci sarà anche un’azzurra al via degli Europei senior individuali 2026 di squash, che saranno in programma a Budapest, in Ungheria, da mercoledì 19 a sabato 22 agosto: nel singolare femminile sarà al via Cristina Tartarone, mentre non ci saranno azzurri nel singolare maschile.

La campionessa italiana, infatti, si trova attualmente al numero 99 del ranking mondiale, e dunque è stata accreditata della testa di serie 9/16: l’azzurra conoscerà il nome della prima avversaria nella rassegna continentale domenica 16 agosto, quando saranno sorteggiati i tabelloni.

Cristina Tartarone affronterà la trasferta magiara agli ordini dell’allenatore delle Squadre Nazionali Marcus Berrett: l’azzurra, in un ottimo momento di forma, oltre al titolo nazionale, di recente ha vinto i Challenger di Gibilterra, Costa Brava e Bristol.