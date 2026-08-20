Squash, Cristina Tartarone eliminata negli ottavi di finale agli Europei

Agli Europei senior individuali 2026 di squash, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria, si ferma agli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile il cammino di Cristina Tartarone, unica italiana al via della rassegna continentale, guidata dall’allenatore delle squadre nazionali Marcus Berrett.

La campionessa italiana, attualmente al numero 99 del ranking mondiale, accreditata della testa di serie 9/16, cede nettamente alla belga Nele Gilis, numero 2 del seeding ed 11ma della classifica PSA, la quale domina la sfida con l’azzurra, battuta per 1-11 4-11 1-11 in appena 22 minuti di gioco.

Nel primo game la belga vola subito sullo 0-5 e poi dall’1-5 conquista gli ultimi 6 punti giocati, chiudendo sull’1-11. Nella seconda partita Gilis dall’1-1 allunga sull’1-3, e poi dal 2-3 scappa fino al 2-6. Tartarone accorcia fino al 4-6, ma la belga infila 5 punti e chiude sul 4-11. Nella terza frazione, proprio come in avvio, Gilis va sullo 0-5 e poi dall’1-5 vince 6 punti consecutivi per imporsi sull’1-11.

RISULTATI ITALIANI EUROPEI SQUASH 2026

Singolare femminile

Primo turno

Cristina Tartarone (Italia, 9/16) bye

Secondo turno

Cristina Tartarone (Italia, 9/16) – Camillia Hendy (Norvegia, 17/32) 11-3 11-2 11-4

Ottavi di finale

Cristina Tartarone (Italia, 9/16) – Nele Gilis (Belgio, 2) 1-11 4-11 1-11