Sport in tv oggi (venerdì 21 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 21 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di volley femminili. La Nazionale italiana allenata da Julio Velasco farà il proprio esordio contro la Croazia e si vorrà subito dare una risposta convincente. Nello stesso tempo ci godremo lo spettacolo degli Europei di ginnastica artistica, con i primi titoli in palio nelle prime finali di specialità.

Inizia poi il week end di F1 a Zandvoort, nei Paesi Bassi. La Ferrari lancia il guanto di sfida alla Mercedes e a Kimi Antonelli. Si dà il via alla seconda parte del campionato e non manca la curiosità. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 21 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 21 agosto

07.00 Badminton, Mondiali 2026: quarti di finale – Diretta streaming sul canale YouTube BWF TV

09.00 Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2026: K2 500m batterie uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

09.45 Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2026: K2 500m batterie donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Equitazione, Mondiali 2026: dressage individuale e a squadre – Diretta streaming su FEI.TV.

10.30 Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2026: K1 1000m e C1 1000m batterie uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2026: Algeria vs Kosovo – Nessuna copertura tv/streaming.

11.15 Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2026: K1 500m batterie donne – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Volley, Giochi del Mediterraneo 2026: Francia vs Serbia – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Ciclismo, Giro di Germania 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.00 su Discovery+ e su HBO Max.

12.30 Ciclismo, Tour du Limousin 2026: quarta tappa – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

12.30 F1, GP Olanda 2026: prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.40 Ciclismo femminile, Giro di Gran Bretagna 2026: terza tappa – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

12.49 Ciclismo, Renewi Tour 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15. 15 su Discovery, HBO Max, Eurosport1 HD e su DAZN.

13.00 Volley, Mondiali U17 2026: Italia vs India – Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World.

13.00 Volley femminile, Europei 2026: Francia vs Slovacchia – Diretta streaming su EuroVolley TV.

14.00 Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2026: Serbia vs Egitto – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Volley femminile, Europei 2026: Austria vs Serbia – Diretta streaming su DAZN, EuroVolley TV.

14.15 Ciclismo, Tour de l’Avenir: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Discovery+ e su HBO Max.

16.00 Golf, BMW Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

16.00 Volley femminile, Europei 2026: Croazia vs Italia – Diretta Tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su EuroVolley TV, DAZN, NOW, SkyGo e Rai Play.

16.30 Judo, Mondiali Cadetti 2026: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

16.30 F1, GP Olanda 2026: qualifica sprint – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2026: quarti di finale doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Luz/Matos 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Volley femminile, Europei 2026: Bulgaria vs Ucraina – Diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 Volley femminile, Europei 2026: Azerbaijan vs Portogallo – Diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 Mountain Bike, World Serie 2026: xcc elite donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max, dalle 17:15 anche su Eurosport1 HD e su DAZN.

17.50 Mountain Bike, World Serie 2026: xcc elite uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max, dalle 17:15 anche su Eurosport1 HD e su DAZN.

18.00 Calcio femminile, Serie A Women’s Cup 2026: Como 1907 vs Juventus – Diretta streaming sul canale Youtube Serie A Women.

18.00 Golf, Kansas City Classic 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

18.00 Volley femminile, Europei 2026: Turchia vs Lettonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

18.00 Ginnastica artistica, Europei 2026: terza giornata – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 18.00 alle 19.50; in streaming su RaiPlay Sport 1 in versione integrale.

18.50 Atletica, Diamond League Losanna 2026 – Diretta tv dalle 20.00 su RaiSport HD, Sky Sport Max (206), in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

18.50 Equitazione, Mondiali 2026 salto a ostacoli: seconda gara finale a squadre e seconda qualificazione individuale – Diretta streaming su FEI.TV.

19.00 Tennis, WTA Cincinnati 2026: quarti di finale (Bejlek vs Keys) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

19.00 Volley femminile, Europei 2026: Svezia vs Montenegro – Diretta streaming su EuroVolley TV.

19.30 Basket femminile, amichevole: Italia vs Cina – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Volley femminile, Europei 2026: Cechia vs Grecia – Diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 Multisport, Cerimonia d’Apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay

20.30 Calcio, Serie B 2026-2027: L.R. Vicenza vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.30 Calcio femminile, Serie A Women’s Cup 2026: Parma vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League 2026-2027: Arsenal vs Coventry – Diretta tv Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Liga 2026-2027: Betis vs Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Tennis, ATP Cincinnati 2026: quarti di finale (Fritz vs Nakashima) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Sabato 22 agosto

00.00 Judo, Mondiali Cadetti 2026: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

01.00 Tennis, ATP Cincinnati 2026: quarti di finale (Musetti vs Tiafoe) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

02.30 Tennis, WTA Cincinnati 2026: quarti di finale (Gauff vs Kostyuk) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E SPRINT QUALIFYING DI F1 ALLE 12.30 E 16.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE L’AVENIR DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CROAZIA EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE A LOSANNA DALLE 18.10