Sport in tv oggi (sabato 29 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 29 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi un’avvincente tappa della Vuelta di Spagna. A Taranto proseguono i Giochi del Mediterraneo, dove l’Italia andrà a caccia di nuove medaglie e di tanti ori, in modo da continuare a inseguire i propri record storici.

Da non perdere i Mondiali di canottaggio, canoa velocità, pentathlon e mountain bike, mentre in serata si potranno seguire le finali dei tornei di tennis della settimana, alla vigilia dell’inizio degli US Open. Tra Istanbul e Brno si disputeranno gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile, mentre a Londra andrà in scena il Mondiale IBF dei pesi massimi tra Moses Itauma e Filip Hrgovic. Da seguire la Maratona di Sydney (è diventata una Major), il Grand Slam di judo a Losanna e gli Europei di arrampicata sportiva.

Piatto calcistico molto interessante tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri: la nuova stagione è ormai entrata nel vivo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 29 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 29 agosto

03.00 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series a Weihai, gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

06.00 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series a Weihai, gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

08.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Lead maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.40 MOTO3 – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.45 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill juniores femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.10 CICLISMO – Tour of Samsun, terza tappa: Dogupark-Alaçam (non è prevista diretta tv/streaming)

09.25 MOTO2 – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill juniores maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 MULTISPORT – Giochi del Mediterraneo (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.15; diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 11.00 alle ore 12.30, dalle ore 13.25 alle ore 18.30; diretta streaming su Italia Team Tv). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.00 JUDO – Grand Slam a Losanna (diretta streaming su Judo Tv)

10.10 MOTOGP – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.50 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, finali A (diretta streaming su Canoe Planet)

11.00 CANOTTAGGIO – Mondiali: finali A, semifinali, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, World Rowing)

12.10 CICLISMO FEMMINILE – Classic Lorient Agglomération (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.10)

12.45 MOTO3 – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 PENTATHLON (Mondiali) – Semifinali (diretta streaming su UIPM Tv)

13.00 VELA – Mondiali ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

13.10 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill elite donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.20 RALLY – Rally del Paraguay, nove prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00)

13.30 SNOOKER – Wuhan Open, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Championship inglese) – Middlesbrough-West Bromwich (diretta streaming su Como Tv)

13.40 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ottava tappa: Puçol-Xeraco (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.00)

13.40 MOTO2 – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 MOTOGP – GP Aragon, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, semifinali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play Canoe Planet)

15.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill elite uomini (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.20; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 2 dalle ore 15.45; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 16.30)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Colonia-Hoffenheim, Elversberg-Bayer Leverkusen, Mainz-Paderborn, Union Berlino-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Coventry-Hull (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premiership inglese) – Cardiff-Sheffield United (diretta streaming su Como Tv)

16.05 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Nuova Zelanda (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Grosseto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Latina (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Foggia-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Savoia-Casertana (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Crotone (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Juventus-Como Women (diretta streaming sul canale YouTube di Serie A Women)

18.15 GOLF (PGA Tour) – Tour Championship, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00)

18.30 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Monza-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Amburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 BOXE – Riunione a Londra, nel corso è previsto Guido Vianello vs Moses Jolly. Main event: Itauma vs Hrgovic, Mondiale IBF pesi massimi (diretta streaming su DAZN)

19.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Speed maschile/femminile, tabellone finale (diretta streaming sul canale YouTube di World Climbing Europe)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Cesena (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Academico Viseu-Porto (diretta streaming su DAZN)

19.10 BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-Los Angeles Dodgers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Fateh-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv)

20.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Milan-Como 1907 (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Parma (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Auxerre-Angers, Brest-Tolosa, Lione-Le Havre, Lorient-Troyes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 RUGBY (Test Match) – Argentina-Australia (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Verona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie C) – Forlì-Pescara (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Pineto-Livorno (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Spezia-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Potenza (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Altamura (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Catania (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – ATP 250 Winston-Salem, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 ATLETICA – Maratona di Sydney (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

23.00 (circa) BOXE – Mondiale IBF pesi massimi: Moses Itauma vs Filip Hrgovic (diretta streaming su DAZN)

Domenica 30 agosto

01.30 TENNIS – WTA 500 Monterrey, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE ORE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP DALLE ORE 10.10 E DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DALLE ORE 10.45

LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA A ESPANA DALLE ORE 13.42

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA VELOCITA’ DALLE ORE 14.45