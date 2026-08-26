Sport in tv oggi (mercoledì 26 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 26 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Francia nell’ultima partita della fase a gironi agli Europei di volley femminile, ma ci sarà spazio anche per altri incontri nell’ambito della rassegna continentale. A Taranto proseguono i Giochi del Mediterraneo con una programmazione particolarmente intensa di gare e l’assegnazione di svariate medaglie.

Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con una scoppiettante tappa alla Vuelta di Spagna e con l’ultima frazione del Tour de l’Avenir, mentre gli appassionati di tennis potranno gustarsi il WTA 500 di Monterrey e l’ATP 250 di Winston-Salem, con vista sugli US Open. A Poznan incominceranno i Mondiali di canoa velocità, da seguire anche l’amichevole di volley maschile tra Italia e Germania.

Ricca serata con il ritorno dell’ultimo turno preliminare della Champions League di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 26 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 26 agosto

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, quarto turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.00 MULTISPORT – Giochi del Mediterraneo (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 20.50; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.00 alle ore 20.50; diretta streaming Rai Play Sport 2 dalle ore 20.45; diretta streaming su Italia Team Tv). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO.

09.00 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, batterie (diretta straming su Canoe Planet)

09.00 PENTATHLON – Mondiali, qualificazioni maschili (non è prevista diretta tv/streaming)

12.05 CICLISMO – Tour de l’Avenir, settima tappa: Strambino-Ceresole Reale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)

13.15 CANOTTAGGIO – Mondiali, batterie e semifinali (diretta streaming su World Rowing, Eurovision Sport)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Spagna-Portogallo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

13.25 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quinta tappa: Falset. Costa Daurada-Roquestes. Terres de l’Ebre (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.45)

13.30 SNOOKER – Wuhan Open, quarto turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 VELA – Mondiali ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Slovenia-Lettonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Austria-Bulgaria (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Italia-Francia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Belgio-Azerbaijan (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 TENNIS – US Open, qualificazioni (diretta streaming su SuperTennis+)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Germania-Turchia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, terza fase qualificazione) – Wolfsburg-Inter (diretta streaming su Inter Channel)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Serbia-Grecia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Slovacchia-Montenegro (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Euro Volley Tv)

19.10 BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-Tampa Bay Rays (diretta streaming su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 TENNIS – ATP 250 Winston-Salem, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, terza fase qualificazione) – St. Polten-Juventus (diretta streaming su Juventus Channel)

21.00 VOLLEY (amichevole) – Italia-Germania (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – AEK Atene-Levski Sofia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Ceje-Slovan Bratislava (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Lione-Fenerbahce (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Viking-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

23.00 TENNIS – WTA 500 Monterrey, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

Giovedì 27 agosto

01.00 TENNIS – US Open, doppio misto: semifinale e finale (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+)

LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE ORE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR DE L’AVENIR DALLE ORE 12.05

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA VUELTA A ESPANA DALLE ORE 13.25

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DEGLI EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA AMICHEVOLE DI VOLLEY DALLE ORE 21.00