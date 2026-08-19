Sport in tv oggi (mercoledì 19 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 19 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. A Zagabria incominciano gli Europei di ginnastica artistica maschile: spazio al turno di qualificazione, al termine del quale verranno assegnate anche le medaglie nel concorso generale individuale maschile (l’Italia sarà in pedana nel tardo pomeriggio). I Mondiali di equitazione proseguono con il primo round del salto ostacoli individuale e a squadre, avanzano anche i Mondiali di badminton.

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con Renewi Tour, Giro di Germania, Tour du Limousin-Perigord e Tour of Britain femminile, mentre gli amanti del grande tennis potranno gustarsi il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati (grande attesa per gli ottavi di finale con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti). Inizieranno anche i Mondiali U17 di volley maschile, con il primo impegno dell’Italia, attesa dalla Romania in Qatar.

Ricca serata con l’andata dell’ultimo turno preliminare della Champions League di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 19 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 19 agosto

05.30 BADMINTON – Mondiali, terza giornata (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni maschili, con l’assegnazione delle medaglie all-around (diretta streaming su gymtv.online). Italia alle ore 17.45.

12.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, prima tappa: Cockermouth-Cockermouth (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 11.40)

12.20 CICLISMO – Tour du Limousin-Perigord, seconda tappa: Salignac-Eyvigues Lanouaille (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.45)

13.00 VOLLEY (Mondiali U17) – Italia-Romania (diretta streaming su VBTV)

13.05 CICLISMO – Renewi Tour, prima tappa: Diest-Diest (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 CICLISMO – Giro di Germania, prologo: Bad Orb-Bad Orb (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.00)

15.00 EQUITAZIONE (Mondiali) – Salto ostacoli individuale e a squadre, primo round (diretta streaming su FEI Tv)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00 e dalle ore 23.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Jodar (ore 17.00), Musetti-Faria (quinto match dalle ore 17.00)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00 e dalle ore 23.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.35 BASEBALL (MLB) – Pittsburgh Pirates-Detroit Tigers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ultimo turno preliminari) – Celtic Glasgow-LASK (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ultimo turno preliminari) – Hapoel Beer Sheva-Sabah Baku (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ultimo turno preliminari) – Nijmegen-Bodo/Glimt (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ultimo turno preliminari) – Slovan Bratislava-Celje (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Malaga (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE ORE 10.00