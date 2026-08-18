Sport in tv oggi (martedì 18 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 18 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Cincinnati di tennis. In Ohio, i giocatori e le giocatrici migliori del circuito si sfidano per la conquista di un evento di prestigio e nello stesso tempo si preparano all’ultimo Slam della stagione, gli US Open, in programma a fine agosto.

Allargando gli orizzonti, da seguire anche i Mondiali di badminton, che sono ancora nella loro prima fase, la Challenge League di cricket, con l’Italia impegnata contro la Tanzania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 18 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 18 agosto

05.30 Badminton, Mondiali 2026: primo turno – Diretta streaming sul canale YouTube BWF TV

(Caponio vs Teh)

08.00 Cricket, CWC Challenge League B: Italia vs Tanzania – Diretta streaming su icc.tv.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2026: terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Zheng 2° match e inizio programma alle 17:00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2026: terzo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.