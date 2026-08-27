Sport in tv oggi (giovedì 27 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 27 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA e le qualificazioni degli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, l’atletica con la Diamond League di Zurigo, il canottaggio e la canoa velocità con i Mondiali, e tanto altro ancora.

Nella giornata odierna si assegneranno altri 25 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nel nuoto pinnato (nove), nel tiro a volo (una), nella boxe (quattordici) e nel tiro a segno (uno).

Nel terzo turno delle qualificazioni degli US Open si giocheranno un posto nel main draw tra gli uomini Andrea Guerrieri contro il tunisino Aziz Dougaz, Francesco Passaro contro il nipponico Shintaro Mochizuki, e Federico Cinà contro il cinese Bu Yunchaokete, e tra le donne Lucrezia Stefanini contro la statunitense Julieta Pareja.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 27 agosto

2.00 Pentathlon, Mondiali: qualificazioni maschili e femminili – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Canoa velocità, Mondiali: batterie e semifinali – YouTube Paddle Worldwide

9.15 Multisport, Giochi del Mediterraneo: 6a giornata – Rai Sport HD (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), Rai Play (13.30-14.00, 14.45-15.20, 22.00-23.00), Rai Play Sport 1 (17.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 13.30 Boxe, 18.45 Boxe; Canale 2: 18.00 Nuoto pinnato; Canale 3: 9.00 Tiro con l’arco, 14.00 Tiro con l’arco, 21.00 Calcio femminile, Italia-Marocco; Canale 4: 17.00 Tennistavolo).

13.05 Canottaggio, Mondiali: batterie e Finali B/C – worldrowing.com

13.11 Ciclismo, Vuelta a España: sesta tappa – 14.45 Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus

13.30 Volley femminile, Europei: Paesi Bassi-Belgio – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV

14.00 Canoa velocità, Mondiali: batterie e semifinali – YouTube Paddle Worldwide

14.00 Vela, Mondiali ILCA7: regate – Nessuna diretta tv/streaming

15.00 Volley femminile, Europei: Polonia-Germania – DAZN, EuroVolley TV

15.25 Canottaggio, Mondiali: semifinali e Finali A – Rai Sport HD, Rai Play, worldrowing.com

16.00 Volley femminile, Europei: Croazia-Montenegro – EuroVolley TV

16.00 Volley femminile, Europei: Ucraina-Serbia – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV

16.30 Volley femminile, Europei: Portogallo-Romania – EuroVolley TV

17.00 Basket femminile, amichevole: Francia-Italia – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Tennis, US Open: 3° turno qualificazioni (1° match alle 17.00 Guerrieri-Dougaz, 1° match alle 17.00 Stefanini-Pareja, 2° match dalle 17.00 Passaro-Mochizuki, 3° match dalle 17.00 Cinà-Bu) – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.45 Mountain bike, Mondiali: short track donne élite – Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus

18.00 Tennis, Sorteggio US Open – Nessuna copertura tv/streaming

18.00 Volley femminile, Europei: Lettonia-Ungheria – EuroVolley TV

18.27 Atletica, Diamond League Zurigo – 20.00 Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW

18.30 Mountain bike, Mondiali: short track uomini élite – Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus

19.00 Volley femminile, Europei: Svezia-Francia – DAZN, EuroVolley TV

19.00 Volley femminile, Europei: Cechia-Bulgaria – EuroVolley TV

20.00 Calcio, Play-off Conference League: Hapoel Tel Aviv-Atalanta – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW, tv8.it

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

23.00 Tennis, WTA Monterrey: quarti di finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE 9.15

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 13.11

LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA DALLE 18.27