Sport in tv oggi (giovedì 20 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 20 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con Tour de l’Avenir, la ginnastica artistica e lo squash con gli Europei, il badminton e l’equitazione con i Mondiali, e tanto altro ancora.

Ai Mondiali di equitazione nel salto ostacoli si terrà il primo round della seconda prova valido per la classifica individuale e quella a squadre: il quartetto azzurro sarà composto da Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Piergiorgio Bucci su Hantano.

A Cincinnati nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile sarà impegnato Flavio Cobolli, che affronterà lo statunitense Tommy Paul, mentre negli ottavi di finale del doppio maschile Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sfideranno i cechi Adam Pavlasek e Patrik Rikl.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 20 agosto

5.30 Badminton, Mondiali: ottavi di finale – BWF TV

8.30 Equitazione, Mondiali: paradressage, individuale ed a squadre (Grado IV, Grand Prix A) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

9.00 Equitazione, Mondiali: salto ostacoli, individuale e a squadre (Seconda competizione, primo round) (Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Giulia Martinengo Marquet, Piergiorgio Bucci) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

10.00 Squash, Europei: ottavi e quarti di finale maschili e femminili (Tartarone-Gilis) – esfsquash.tv

10.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Bulgaria, Lettonia) – gymtv.online

10.30 Equitazione, Mondiali: attacchi, individuale e a squadre (Dressage, prima parte) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

11.20 Ciclismo, Giro di Germania: 1a tappa – 14.05 Discovery Plus, HBO Max

12.20 Ciclismo, Tour du Limousin: 3a tappa – 14.45 Discovery Plus, HBO Max

12.30 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 1a tappa – 15.00 Discovery Plus, HBO Max

12.30 Equitazione, Mondiali: paradressage, individuale ed a squadre (Grado V, Grand Prix A) (Federica Sileoni) -clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

12.45 Ciclismo femminile, Tour of Britain: 2a tappa – 13.10 Discovery Plus, HBO Max

13.25 Ciclismo, Renewi Tour: 2a tappa – 15.30 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.00 Ginnastica, artistica, Europei: qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Germania, Russia, Gran Bretagna, Turchia, Cechia, Belgio, Svezia, Francia, Svizzera, Ucraina) – gymtv.online

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: quarti singolare e ottavi doppio (3° match dalle 17.00 non prima delle 21.00 Cobolli-Paul, 2° match dalle 17.00 Bolelli/Vavassori-Pavlasek/Rikl) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: quarti singolare e doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

17.30 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), terza suddivisione (con Bielorussia, Austria, Irlanda, Azerbaijan, Croazia, Grecia, Norvegia, Ungheria, Israele, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi) – gymtv.online