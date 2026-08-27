Sorteggio US Open 2026 oggi: orario, dove seguirlo in streaming, teste di serie

Con le qualificazioni ancora a dover chiudere il loro cammino, quest’oggi sarà determinato il tabellone degli US Open 2026. Anzi, i tabelloni, visto che si parla di sorteggio sia al maschile che al femminile, almeno per quel che riguarda i singolari.

Quest’operazione però, si effettua in modo radicalmente diverso rispetto agli altri tre tornei dello Slam. Da diversi anni, infatti, il sorteggio degli US Open non è più compiuto dal vivo, né viene effettuata alcuna cerimonia di qualsivoglia tipo per rendere noti gli accoppiamenti. Semplicemente, il tabellone è stilato a porte chiuse e, alle 18:00, viene rivelato attraverso i canali social del torneo a tutti, giocatori come appassionati.

Il sorteggio degli US Open 2026 verrà rivelato, dunque, alle ore 18:00 di oggi. Per conseguenza non ci sarà nessuna diretta tv o streaming: bisognerà osservare gli account ufficiali del torneo.

CALENDARIO SORTEGGIO US OPEN 2026

Giovedì 27 agosto

Ore 18:00 Sorteggio US Open 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista né possibile.

Diretta streaming: non prevista né possibile.

TESTE DI SERIE UOMINI

1 Alexander Zverev (GER)

2 Carlos Alcaraz (ESP)

3 Félix Auger-Aliassime (CAN)

4 Novak Djokovic (SRB)

5 Flavio Cobolli (ITA)

6 Alex de Minaur (AUS)

7 Daniil Medvedev

8 Ben Shelton (USA)

9 Taylor Fritz (USA)

10 Arthur Fils (FRA)

11 Frances Tiafoe (USA)

12 Rafael Jódar (ESP)

13 Lorenzo Musetti (ITA)

14 Learner Tien (USA)

15 Alexander Bublik (KAZ)

16 Brandon Nakashima (USA)

17 Jakub Menšík (CZE)

18 Jiří Lehečka (CZE)

19 Casper Ruud (NOR)

20 Tommy Paul (USA)

21 Luciano Darderi (ITA)

22 Valentin Vacherot (MON)

23 Andrey Rublev

24 Francisco Cerúndolo (ARG)

25 Alejandro Tabilo (CHI)

26 Arthur Rinderknech (FRA)

27 Ugo Humbert (FRA)

28 Tomás Martín Etcheverry (ARG)

29 Alexander Blockx (BEL)

30 Cameron Norrie (GBR)

31 Matteo Arnaldi (ITA)

32 Zizou Bergs (BEL)

TESTE DI SERIE DONNE

1 Aryna Sabalenka

2 Elena Rybakina (KAZ)

3 Jessica Pegula (USA)

4 Coco Gauff (USA)

5 Mirra Andreeva

6 Linda Nosková (CZE)

7 Karolína Muchová (CZE)

8 Iga Świątek (POL)

9 Elina Svitolina (UKR)

10 Amanda Anisimova (USA)

11 Marta Kostyuk (UKR)

12 Belinda Bencic (SUI)

13 Naomi Osaka (JPN)

14 Iva Jovic (USA)

15 Diana Shnaider

16 Sorana Cîrstea (ROU)

17 Alexandra Eala (PHI)

18 Ekaterina Alexandrova

19 Jasmine Paolini (ITA)

20 Maja Chwalińska (POL)

21 Anna Kalinskaya

22 Madison Keys (USA)

23 Elise Mertens (BEL)

24 Anastasia Potapova (AUT)

25 Marie Bouzková (CZE)

26 Emma Navarro (USA)

27 Barbora Krejčíková (CZE)

28 Sára Bejlek (CZE)

29 Ann Li (USA)

30 Jeļena Ostapenko (LAT)

31 Leylah Fernandez (CAN)

32 Maria Sakkari (GRE)