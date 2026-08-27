Sorteggio US Open 2026: Cobolli e Musetti con cammini complessi. Alcaraz inizia con Safiullin

Il quadro è completo. A New York è stata definita la composizione dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile degli US Open 2026, ultimo Slam della stagione. Un appuntamento che, come già accaduto in altri grandi tornei dell’anno, dovrà fare i conti con alcune assenze di peso. La più significativa è quella di Jannik Sinner, numero uno del mondo, costretto a rinunciare al torneo a causa di un problema al ginocchio destro.

A Flushing Meadows ci sarà invece il campione in carica, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo torna in campo dopo circa quattro mesi e mezzo di stop legati al noto infortunio al polso e proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il suo esordio sarà contro il russo Roman Safiullin, avversario tutt’altro che inedito: nel 2023, infatti, Safiullin riuscì a superare Alcaraz al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

La defezione di Sinner rappresenta inevitabilmente un’assenza pesante per il tennis italiano. Tuttavia, come già avvenuto al Roland Garros di questa stagione, il resto della pattuglia azzurra si presenta al via al completo o quasi, con diversi giocatori chiamati a recitare un ruolo da protagonisti.

Tra gli osservati speciali ci sono Flavio Cobolli, reduce dalla finale disputata a Parigi e dai quarti a Wimbledon, Lorenzo Musetti, rientrato nel circuito nelle scorse settimane dopo un lungo stop per infortunio, e ancora Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, entrambi inseriti tra le teste di serie.

Il sorteggio, però, non è stato particolarmente benevolo, soprattutto per Musetti e Cobolli. Il toscano è stato inserito nell’ottavo di finale presidiato da Alexander Zverev, numero uno del seeding. Il tedesco debutterà contro Lorenzo Sonego, dando vita a un confronto tutto da seguire già al primo turno.

Musetti, testa di serie numero 13, inizierà invece il proprio percorso contro il britannico Arthur Fery. Il cammino potrebbe poi intrecciarsi al terzo turno con quello di Luciano Darderi, che al debutto affronterà un qualificato o un lucky loser. Un possibile derby azzurro che renderebbe ancora più interessante la parte di tabellone.

Anche Cobolli, collocato nella parte alta del tabellone, dovrà affrontare un esordio tutt’altro che banale. Il romano debutterà contro l’argentino Francisco Comesana e, in caso di successo, potrebbe trovare al terzo turno un avversario particolarmente insidioso come il belga Alexander Blockx, testa di serie numero 28. Nello stesso ottavo di finale è presente anche Taylor Fritz, numero nove del seeding, elemento che rende il percorso di Cobolli potenzialmente molto impegnativo nelle fasi successive.

Sorteggio complesso anche per Arnaldi, testa di serie numero 30. L’azzurro affronterà al primo turno l’australiano James Duckworth e, qualora riuscisse a superare i primi ostacoli, avrebbe un possibile terzo turno contro Carlos Alcaraz. Un percorso, dunque, che lascia poco spazio a margini d’errore e che potrebbe mettere Arnaldi di fronte al campione in carica già nelle prime fasi del torneo.

Nella parte bassa del tabellone, Matteo Berrettini debutterà contro il veterano svizzero Stan Wawrinka, un confronto dal grande peso specifico anche sul piano dell’esperienza. In caso di vittoria, l’azzurro potrebbe affrontare il vincente della sfida tra Novak Djokovic, testa di serie numero quattro, e l’argentino Mariano Navone. Infine, Mattia Bellucci inizierà il proprio cammino contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni o un lucky loser.

TABELLONE US OPEN 2026

US Open Main Draw Singles pic.twitter.com/bWqOPYGWp8 — Tennis Draws (@DrawsTennis) August 27, 2026

PRIMO TURNO ITALIANI

Cobolli vs. Comesaña

Musetti vs. Fery

Darderi vs. Qualificato/Lucky Loser

Arnaldi vs. Duckworth

Berrettini vs. Wawrinka

Sonego vs. Zverev

Bellucci vs. Qualificato/Lucky Loser

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE

[1] Zverev vs. Musetti [13]

[12] Jodar vs. De Minaur [6]

[3] Auger-Aliassime vs. Tien [14]

[9] Fritz vs. Cobolli [5]

[7] Medvedev vs. Tiafoe [11]

[16] Nakashima vs. Djokovic [4]

[8] Shelton vs. Fils [10]

[15] Bublik vs. Alcaraz [2]