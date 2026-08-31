Sollevamento pesi, Sergio Massidda conquista l’oro e il bronzo nei 65 kg ai Giochi del Mediterraneo. Delia sul podio nei 53 kg femminili

Bilancio lusinghiero per l’Italia in parte della prima giornata dedicata al sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Jonico, Sergio Massidda e Celine Ludovica Delia hanno conquistato complessivamente tre medaglie per il Bel Paese.

Giova ricordare che, in questa competizione, a differenza delle tradizionali gare internazionali, i podi vengono assegnati separatamente nelle singole specialità di strappo e slancio, senza l’assegnazione di medaglie per la classifica totale.

Massidda, nei 65 kg, si è imposto nello strappo, completando un percorso netto con tre alzate valide a 155, 160 e 162 kg. Alle sue spalle si sono classificati l’egiziano Noureldin Mohamed Mahmoud Zaky, autore di una serie da 153, 158 e 161 kg, e il turco Ferdi Hardal (150 e 156 kg).

Nello slancio, invece, a imporsi è stato Zaky, capace di sollevare 133 kg, davanti ad Hardal (132 kg) e a Massidda (130 kg). L’azzurro ha fallito due tentativi a 135 kg: in caso di riuscita, avrebbe conquistato la medaglia d’oro anche in questa specialità.

Impegnata in mattinata nella categoria fino a 53 kg, Delia ha conquistato il bronzo nello slancio, fermandosi a 81 kg e non riuscendo a completare il tentativo successivo a 83 kg. L’oro è andato alla turca Cansel Ozkan, con 91 kg, davanti alla greca Maria Stratoudaki (83 kg) e all’azzurra.

Quarta piazza, invece, per Delia nello strappo. Dopo un ottimo tentativo a 101 kg, la pesista tricolore non è riuscita a trovare lo spunto per superare quota 105 kg e ha poi rinunciato anche al tentativo a 106 kg, dovendosi così accontentare del piazzamento. Il titolo è stato conquistato dalla spagnola Alba Sanchez Ferrer (105 kg), davanti a Stratoudaki (104 kg) e Ozkan (101 kg).

Dalle 16.00 saranno in programma le prove di strappo e slancio della categoria fino a 61 kg femminile, con Martina Chiacchio pronta a scendere in pedana.