Sollevamento pesi, Martina Chiacchio regina ai Giochi del Mediterraneo! Doppio oro e record nella -61 kg

Un trionfo totale. Martina Chiacchio si è presa letteralmente la scena sulla pedana di San Giorgio Jonico, località che sta ospitando le prove di sollevamento pesi valide per i Giochi del Mediterraneo 2026, quest’anno in scena a Taranto e provincia. L’azzurra ha infatti conquistato l’oro sia nello strappo che nello slancio, dimostrando superiorità assoluta in entrambe le specialità.

Nello specifico la nostra portacolori ha cominciato il primo segmento tirando su 96 kg, per poi sbagliare il secondo tentativo di 98 kg, misura poi trovata nella terza alzata che vale il record per quanto riguarda la manifestazione. A due lunghezze di distanza si è invece accomodata la turca Aysel Ozkan, argento con 96 kg precedendo la spagnola Maria Olalla Munoz, terza con 90 kg.

Ancora più netto quanto successo nello slancio, complice una prima alzata da 115 kg che ha permesso a Chiacchio di accomodarsi pronti-via sul gradino più alto del podio. La pesista ha poi eseguito una bella progressione sollevando 120 kg (altro record), lasciando invece cadere il terzo tentativo. 112 kg invece per l’iberica Olalla Munoz, argento davanti alla tunisina Eya Aouadi, terza con 107 kg.

E’ quindi di cinque il contingente complessivo di medaglie ottenute in questa prima giornata di gara: una per Ludovica Celine Delia (bronzo di strappo), due per Sergio Massidda (bronzo di strappo e oro di slancio) e due per Martina Chiacchio (oro di strappo e di slancio).