Sollevamento pesi, l’Italia porta a casa tre medaglie di specialità nel day-1 agli Europei Giovanili

Va in archivio con un bottino di tre medaglie per l’Italia la prima giornata dei Campionati Europei Giovanili di sollevamento pesi 2026, che si disputeranno a Pristina (in Kosovo) fino a giovedì 27 agosto. Tre delle cinque azzurrine impegnate in pedana nel day-1 sono salite sul podio continentale in una singola specialità, mentre non sono arrivate delle top3 nel totale.

La gara che ha regalato maggiori soddisfazioni alla spedizione tricolore è stata sicuramente la categoria 45 kg Youth, in cui Giulia Zola si è aggiudicata l’argento nello strappo con 60 kg e Francesca Mininni il bronzo nello slancio con 72 kg arrivando quarta nella classifica finale a quota 125 kg. Fuori gara purtroppo Zola con tre nulli a 68 kg nel clean and jerk.

Una medaglia di specialità anche per Beatrice Falzia, schierata nella categoria 45 kg Under 15, che si è messa al collo il bronzo nell’esercizio di strappo con 53 kg piazzandosi poi al quarto posto nella classifica finale con 114 kg di totale, a tre lunghezze dal podio europeo. Nessuna medaglia infine per l’Italia nella categoria 49 kg Youth, che vedeva in gara Ginevra Maria Mazzilli e Sofia Zola.