Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, le entry list provvisorie dei Mondiali: iscritti 12 azzurri, comincia la corsa verso Los Angeles 2028
Appuntamento fissato dal 27 ottobre all’8 novembre per i Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, evento che inaugurerà il percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nei giorni scorsi l’IWF ha pubblicato le entry list provvisorie della rassegna iridata che si terrà a Ningbo (in Cina) mettendo in palio sedici titoli assoluti oltre alle varie medaglie di specialità.
In questa prima fase delle iscrizioni figurano nell’elenco dei partecipanti 12 atleti italiani con in aggiunta Lucrezia Magistris da riserva nei 61 kg. Italia rappresentata in campo maschile da Sergio Massidda (65 kg), Oscar Reyes Martinez (75 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (85 kg), Lorenzo Tarquini (95 kg) ed il giovane emergente Simone Karol Abati (110 kg).
Nel settore femminile sono iscritte al Mondiale di Ningbo per i colori azzurri Celine Delia (53 kg), Giulia Imperio (53 kg), Martina Chiacchio (61 kg), Chiara Piccinno (61 kg), Genna Toko Kegne (69 kg), Giulia Miserendino (69 kg) e la giovanissima classe 2009 Sara Dal Bò (86 kg).
Di seguito è possibile consultare le entry list provvisorie di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2026.
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