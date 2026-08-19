Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. I big azzurri si testano verso i Mondiali

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con le gare di sollevamento pesi che andranno in scena da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico. Previste nove categorie di peso, quattro femminili e cinque maschili, ma verranno assegnate solamente le medaglie di specialità (strappo e slancio) e non per il totale.

L’Italia verrà rappresentata in otto competizioni su nove, mentre non competerà nella -75 kg maschile. Presenti di fatto quasi tutti i big attuali del movimento azzurro, che potranno testarsi a due mesi dai Mondiali di Ningbo (27 ottobre-8 novembre) che apriranno ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028.

In Puglia gareggeranno Celine Ludovica Delia (53 kg), Martina Chiacchio (61 kg), Giulia Miserendino (69 kg) e Genna Toko Kegne (77 kg) tra le donne, con Carlotta Brunelli (77 kg) e la padrona di casa Giulia Imperio (53 kg) nel ruolo di riserve, mentre al maschile ci saranno Sergio Massidda (65 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (85 kg), Lorenzo Tarquini (95 kg) e Simone Karol Abati (110 kg).

Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia nel sollevamento pesi per i Giochi del Mediterraneo 2026.

CONVOCATI ITALIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO SOLLEVAMENTO PESI 2026

DONNE

Celine Ludovica Delia (53 kg), Martina Chiacchio (61 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg).

Riserve: Giulia Imperio (53 kg) e Carlotta Brunelli (77 kg).

UOMINI

Sergio Massidda (65 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (85 kg), Lorenzo Tarquini (95 kg), Simone Karol Abati (110 kg).