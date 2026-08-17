Softball
Softball, tutto facile per Saronno nel day-1 dell’European Winners Cup, cade Caronno
Una sconfitta ed un successo. Questo il bilancio delle due squadre italiane impegnate da oggi alla European Winners Cup 2026, competizione internazionale di softball in scena presso il diamante di Caronno.
A cedere il passo alle avversarie è stata proprio la formazione di casa. Le Rheavendors nello specifico hanno subito la sconfitta delle Sparks Haarlem, abili a vincere per 3-1 in un match molto equilibrato, deciso solo all’ultimo inning con i due timbri siglati dalle neerlandesi.
Semplicemente senza storie invece quanto fatto da Saronno che, nel pomeriggio, ha letteralmente passeggiato al cospetto delle tedesche Wesseling Vermins imponendosi con il sonorosissimo 0-17, mettendo a referto sedici valide contro le tre battute dalle avversarie teutoniche.
Domani, martedì 18 agosto, l’incontro proseguirà con altre due partite.