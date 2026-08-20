Softball: Saronno vince ancora in European Winner’s Cup 2026, bene Caronno

Nuovo giorno, nuova vittoria per Saronno, squadra che sta affrontando nel migliore dei modi la prima fase dell’European Winner’s Cup 2026, competizione europea di softball in fase di svolgimento questa settimana presso il diamante Francesco Nespoli di Caronno. La compagine lombarda ha infatti incasellato l’ennesimo successo consecutivo, viaggiando insieme alle Sparks Haarlem in testa alla classifica da imbattuta.

Nello specifico la MFK ha liquidato le ceche Eagles Praga con il risultato di 8-4 in un match più ostico rispetto a quelli disputati precedentemente, risolto soltanto negli ultimi tre inning dove è arrivato un punto nel quarto, due nel secondo e ben cinque nel sesto nonché ultimo, battendo complessivamente quindici valide contro le cinque delle avversarie.

Sorridono anche le padrone di casa delle Rheavendors, le quali nella mattinata si sono liberate delle Beveren Lions per 9-2, indirizzando l’incontro con un big inning da sei punti maturato nel quarto turno.

Domani, venerdì 21 agosto, andrà in scena il big match tra Saronno e Sparks Haarlem, probabilmente decisivo per la testa della classifica, preludio dell’altra partita con le Zurich Barracudas. Caronno invece sfiderà le Wesseling Vermins e, in serata, le Viladecans. Di seguito la classifica aggiornata.

Group A