Softball: Saronno viaggia a punteggio pieno in Cup Winners Cup. Prima vittoria per Caronno

Sorridono le due squadre italiane attualmente impegnate all’European Cup Winners Cup 2026, competizione europea di softball in fase di svolgimento presso il Diamante di Caronno. In occasione della seconda giornata di competizioni infatti Saronno ha centrato la seconda vittoria consecutiva, mentre le padrone di casa hanno trovato il primo successo della manifestazione.

Un po’ come successo nella partita inaugurale, la MKF si è resa artefice di un incontro a senso unico, dove ha regolato per ben 11-1 le Beveren Lions in soli quattro inning, battendo proprio undici valide e segnando quattro punti nel primo turno, uno nel secondo, due nel terzo e altri quattro nell’ultimo.

In serata invece le Rheavendors hanno messo a referto la prima vittoria dell’evento con il 7-3 rifilato alle austriache Crazy Chicklets arrivato dopo il secondo K.O di fila maturato nel pomeriggio, complice il 2-1 al cospetto delle Eagles Praga.

Domani, mercoledì 19 agosto, i due team nostrani scenderanno in campo due volte, sfidandosi in notturna per un derby che promette scintille.