Softball: Saronno ancora imbattuta in Winner’s Cup. Seconda vittoria per Caronno

Prosegue a passo spedito il cammino di Saronno, formazione attualmente impegnata in quel di Caronno per l’European Winner’s Cup 2026 di softball. La squadra lombarda è infatti uscita imbattuta anche dal terzo giorno di competizioni, superando in serata anche le padrone di casa delle Rheavendors.

Ma andiamo con ordine. Nel pomeriggio la MFK si è liberato in cinque inning delle Crazy Chicklets, battendole per 2-9 dopo un match chiaramente indirizzato nelle battute iniziali, dove sono arrivati ben quattro punti nel primo inning. Poi, in serata hanno invece affrontato Caronno, regolandolo con il risultato di 0-7 battendo complessivamente dieci valide contro le due delle avversarie.

Il team che gareggia tra le mura amiche ore prima aveva centrato la seconda vittoria nella competizione internazionale, arginando senza patema alcuno le svizzere dello Zurich Barracudas per 1-15, facendo perno su un terzo big inning in cui hanno messo a referto otto punti.

Domani, giovedì 20 agosto, Caronno scenderà per due volte sul diamante di casa, mentre Saronno disputerà un solo incontro. Questa la classifica attuale.