Softball: Quick Mill Bollate leader in regular season, Collecchio retrocede

Doppio verdetto nella penultima giornata della stagione regolare di Serie A1. Il softball italiano ha queste sentenze: da una parte Quick Mill Bollate ufficialmente e definitivamente al comando della regular season, dall’altra c’è la retrocessione amarissima della Bertazzoni Collecchio, che non può più raggiungere il penultimo posto dell’Ares Safety Macerata.

Due aspetti che, però, s’incrociano in maniera quasi ferale. Questo perché sono proprio Bollate e Collecchio ad affrontarsi quest’oggi. Chiaramente i rapporti di forza sono sbilanciatissimi a favore della Quick Mill, che vince per 7-0 gara-1 con manifesta alla quinta ripresa e 9-2 sempre con manifesta, ma alla sesta, gara-2. E condanna la Bertazzoni alla discesa in A2.

Tutto relativamente tranquillo anche nelle altre serie. Vittoria per 2-5 in gara-1 e per 1-3 in gara-2 per Caronno su Saronno. Le Rheavendors gara-1 la risolvono nel quinto inning con un singolo da due punti di Brugnoli e un errore difensivo avversario che porta Lozada a realizzare sul 2-1, mentre gara-2 va nella direzione di Caronno tra quarta e sesta ripresa.

L’Italposa Forlì batte per 7-0 (manifesta al quinto inning) l’Itas Mutua Rovigo in una gara-1 che aggiunge un dettaglio particolare: ci sono solo fuoricampo. Per la precisione, sono due di Moreland e altrettanti di Piancastelli. Un po’ diversa la situazione, ma sempre con un 5-2 a favore di Forli, in gara-2.