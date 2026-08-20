Softball: Premier Cup disturbata dalla pioggia, per Bollate e Forlì calendario ingolfato

Di fatto, la giornata di oggi è stata quasi del tutto cancellata per via delle avverse condizioni meteo in Premier Cup 2026. Per l’Italposa Forlì e la Quick Mill Bollate, in breve, se non un giovedì buttato è qualcosa di molto simile, con la prospettiva di trovarsi di fronte a un superlavoro sia al venerdì che al sabato.

In particolare, le sfide di Forlì con le Joudrs Praga e di Bollate con le Bonn Capitals sono state direttamente rimandate a domani. Il meteo ha avuto un miglioramento verso la sera, e per questo è stato possibile per Bollate e Forlì scendere in campo nel derby.

Le cose, però, sono peggiorate rapidamente: il tempo di disputare un intero inning e l’inizio del second, poi un’altra sospensione, questa volta definitiva. E adesso arriva, e arriverà, il caos della riprogrammazione totale alla giornata di domani.

Bollate e Forlì affrontano comunque la giornata di venerdì da imbattute, questo è vero, ma resta da capire quel che accadrà in una situazione comunicativa che, fra l’altro, avrà bisogno di dare nelle prossime ore tutte le informazioni necessarie per il venerdì.