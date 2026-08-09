Softball: Macerata-Castellana in parità, A1 verso la fine della regular season

Con ancora qualche verdetto da determinare, si va chiudendo la regular season di Serie A1 per quanto riguarda il softball. Due gli incontri di scena, in attesa delle ultime battute, nelle scorse ore. Siamo sempre più vicini, in breve, ai playoff. E quest’oggi in campo Macerata e Castellana.

In gara-1 è travolgente Castellana, visto che le Thunders volano sull’11-1 e si applica la manifesta alla quarta ripresa. Protagoniste Stejskalova e Milkowski in particolare in un match nel quale anche la lanciatrice Chiara Biasi non si può dire sia particolarmente incline al perdono.

Gara-2, invece, è molto più semplice e finisce 3-0 per Macerata fondamentalmente in tre atti. Atto primo: nell’inning d’apertura doppio di Carter che manda a segno Grifagno. Atto secondo: nel quinto è proprio Grifagno a piazzare il singolo-punto per Fagioli. Atto terzo: ulteriore singolo nel settimo di Tittarelli.

Tra il 13 e il 25 agosto ci saranno le ultime sfide di regular season, determinate da rinvii o cause varie: il 13 ci sarà Saronno-Pianoro, il 15 avremo Caronno-Rovigo e, infine, il 25 Quick Mill Bollate-Saronno.