Softball: ancora bottino pieno per Bollate e Forlì in Premier Cup

Doppio bottino pieno per quanto riguarda le squadre italiane impegnate nella Premier Cup di softball in quest’edizione 2026. Sia la Quick Mill Bollate che l’Italposa Forlì portano a casa due successi ulteriori, garantendosi un Super Round dalle alte probabilità di finale in quel di Haarlem.

Nel primo incontro di giornata, la Quick Mill vince 7-0 sul Princ Zagabria, approfittando di un grande terzo inning da cinque punti: singolo da 2 RBI di Zayas, che poi segna su base rubata, quindi altro singolo di Willis e ancora realizzazione su base rubata di Slaba. Nel prosieguo Modrego corre a casa per due volte su lancio pazzo, si chiude tutto per manifesta alla sesta. Dominio totale, poi, con le Mertchem Cats belghe: 10-0 con manifesta alla quarta, Bigatton in spolvero e l’attacco che gira eccome.

Forlì, invece, ha una situazione del tutto differente. Prima di tutto nel suo incontro iniziale deve battere le tedesche Bonn Capitals, e lo fa con il minimo risultato. L’1-0 è anche merito di una magnifica Ilaria Cacciamani da 10 strikeout, ben rilevata da Jordan Johnson. Decisivo proprio un singolo di Cacciamani nel sesto inning.

In serata, invece, vera impresa delle forlivesi, che battono per 4-0 l’Olympia Haarlem padrone di casa. Johnson piazza anche lei 10 strikeout, di fatto replicando all’inverso lo schema con Cacciamani, Basta un inning, il sesto, per riempire le basi, dare a Moreland il singolo da due punti del 2-0 e a Lacatena l’altro omologo singolo per fissare il punteggio finale.