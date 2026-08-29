Softball: alla Quick Mill Bollate le Final Four di Coppa Italia

Si sono disputate in singola giornata le Final Four di Coppa Italia in quel di Ospiate, di fatto sui campi che ospitano le due squadre di Bollate, affrontatesi in semifinale. A vincere è la Quick Mill, che conclude questo sabato in maniera veramente irreprensibile e si prende per la quinta volta il trofeo nella propria storia.

Nella prima semifinale, per la Quick Mill c’è l’8-0 sul Lacomes New Bollate, propiziato fondamentalmente da cinque punti nel quarto inning che hanno fatto da spartiacque assoluto. Nella seconda, invece, molto più combattuto il 5-3 con cui l’Italposa Forlì batte l’MKF Saronno, e in questo caso è superba protagonista Laura Vigna con due fuoricampo da complessivi tre punti.

Nella finale per il 3° posto Saronno riesce a rifarsi con un secco 4-0 nei confronti del Lacomes New Bollate. Qui bastano, letteralmente, due fuoricampo: quello di Rotondo dell’1-0 nel terzo inning e quello di Sara de Luca da tre punti nel sesto. Un paio di giri di mazza, un punteggio che si fissa.

Chi spera in una finale combattuta rimane deluso. O meglio, rimane soddisfatto chi tifa la squadra di casa, che domina e vince per 11-1 sfruttando anche un grandissimo quarto inning per arrivare alla manifesta del quinto. In particolare, spicca il Grande Slam di Uxua Modrego, che di fatto fa l’80% della chiusura anticipata della finale.