Sofia Raffaeli, la meraviglia delle certezze: bronzo all-around ai Mondiali, pass per le Olimpiadi! Tris di Varfolomeev

Una etoile che emana grazia, un portento capace di irrorare elegante, una pittrice di quadri di rara bellezza, attrice di interpretazioni toccanti, capace di vibrare le corde dell’animo e di ammaliare, regalando fascino, stupore, magia. Sofia Raffaeli si conferma una splendida garanzia nel panorama dello sport tricolore, una certezza quando si affronta il grande evento internazionale, un punto fermo inamovibile, manifestazione di talento puro, coccolato giorno dopo giorno con grande lavoro.

La fuoriclasse marchigiana ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica e ha anche conquistato il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028! Mancano ancora due anni ai Giochi, ma è bene portarsi avanti: le ragazze che sono salite sul podio a Francoforte (Germania) hanno consegnato alle proprie Federazioni di appartenenza un tagliando per la prossima edizione della rassegna a cinque cerchi, l’Italia è già certa di avere un’atleta in California e si apre ufficialmente il listone dell’intero movimento sportivo italiano verso la kermesse multisportiva.

Quinta al termine del turno di qualificazione, a causa di una seconda giornata complessa con clavette e nastro, il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle si è lasciata alle spalle le sbavature del turno preliminare ed è stata praticamente impeccabile in una finale di notevole caratura tecnica. La 22enne, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha incominciato la gara in maniera guardinga con la palla (28.250), poi ha eseguito uno dei più belli esercizi della carriera con le clavette (30.250) e, dopo un nastro di tenuta (28.650 sull’attrezzo a lei meno congeniale), è riuscita a inserirsi in quarta piazza in vista dell’ultima rotazione, a tre decimi di distacco dal podio virtuale.

La chiusura è con l’amato cerchio, specialità in cui era stata la migliore nel turno preliminare. Magia totale (30.400) e medaglia di bronzo con 117.550. Sofia Raffaeli ha conquistato il quarto alloro consecutivo sul giro completo iridato: si laureò Campionessa del Mondo a Sòfia nel 2022, si mise al collo l’argento a Valencia nel 2023 e lo scorso anno si meritò il bronzo a Rio de Janeiro. Peccato per il mezzo decimo di distacco dalla bulgara Stiliana Nikolova, argento con 117.600.

La tedesca Darja Varfolomeev ha rispettato il pronostico della vigilia, trionfando di fronte al proprio pubblico con il fantastico punteggio di 119.500 (28.300 con il cerchio, 30.050 con la palla, 31.500 con le clavette, 29.650 con il nastro). La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha festeggiato il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2023 e del 2025, chiudendo così una stagione stellare in cui si era già imposta anche agli Europei. Pass olimpico anche per Germania e Bulgaria, Tara Dragas sedicesima con il totale di 110.750 (26.250 con il cerchio, 28.350 con la palla, 29.050 con le clavette, 27.100 con il nastro).