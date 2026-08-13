Sofia Raffaeli fatica ai Mondiali e scivola in qualifica: clavette e nastro complicati

Dopo una prima parte di qualificazione davvero spettacolare, chiusa in seconda posizione grazie a un solido esercizio con la palla (28.450) e a un’interpretazione magistrale con il cerchio (30.100), Sofia Raffaeli è incappata in diverse difficoltà nella seconda metà del turno preliminare che ha aperto i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana ha purtroppo commesso diverse sbavature con gli attrezzi avuti in mano nella giornata odierna a Francoforte (Germania) e ha perso terreno prezioso in classifica.

Il bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale individuale non è riuscita a mettere in mostra tutto il suo talento tra il nastro (26.650: 11.300 la nota di partenza, 7.100 per l’esecuzione, 7.850 per l’artisticità) e le clavette (26.450: 11.1 come nota di partenza, 7.25 di pannello E, 8.100 di A Score). Niente qualificazione alle finali di specialità con nastro e clavette, sarà protagonista con il cerchio e con la palla negli atti conclusivi che non figurano nel programma olimpico (ai Giochi si disputa solo il concorso generale).

Il peggiore punteggio dei quattro portati a casa nelle ultime 24 ore viene scartato e così Sofia Raffaeli ha chiuso con il totale di 85.000, scivolando provvisoriamente in quarta posizione. La 22enne ha accusato un distacco di ben quattro lunghezze dalla tedesca Darja Varfolomeev (89.000 per la Campionessa Olimpica, del mondo e d’Europa), accomodandosi alle spalle anche della bulgara Stiliana Nikolova (87.350) e della russa Sofiia Ilteriakova (85.600), in attesa delle prossime suddivisioni, dove si esibiranno altre big con il potenziale per superarla.

Sofia Raffaeli, che ha comunque avuto la meglio su due rivali di spessore come l’ucraina Taisiia Onofriichuk (ottava con 83.150) e l’israeliana Daniela Munits (nona con 83.000), si qualificherà alla finale del concorso generale individuale che si disputerà domani pomeriggio: si ripartirà da zero e servirà molta più precisione se si vorrà replicare il podio dello scorso anno.