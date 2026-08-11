Sofia Raffaeli e Tara Dragas scaldano i Mondiali di ginnastica ritmica: iniziano le qualificazioni, con nuovi esercizi

Giornata di vigilia per Sofia Raffaeli e Tara Dragas, che mercoledì 12 agosto faranno il proprio esordio ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica. A Francoforte (Germania) si apre la rassegna iridata dei piccoli attrezzi, in una settimana decisamente intensa per la Polvere di Magnesio, visto che a Zagabria si disputeranno gli Europei di ginnastica artistica femminile (sarebbe stata più lungimirante una distribuzione degli eventi, senza congestionare il calendario).

Alla Festhalle Arena si incomincerà con la prima parte delle qualificazioni: Sofia Raffaeli sarà impegnata nel gruppo D con la palla tra le ore 14.26 e le ore 14.50, eseguendo il nuovo esercizio montato sulle note del mashup tra “The Fligh Attendant” di Blake Neely e “The Double Theme” di Andrew Hewitt; Tara Dragas gareggerà alle ore 19.46, quando nel gruppo H sarà impegnata con le clavette e con il nuovo esercizio al cerchio (su “Standchen” di Shubert).

Le due azzurre torneranno in pedana giovedì per la seconda metà del turno preliminare, invertendosi gli attrezzi (Dragas si esibirà anche al nastro). Per l’ammissione alla finale del concorso generale individuale verranno considerati i migliori tre punteggi per ogni ginnasta, poi nell’atto conclusivo di venerdì verranno messi in palio anche tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e verranno conteggiati i riscontri conseguiti con tutti i quattro attrezzi.