Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale all-around ai Mondiali. Varfolomeev super favorita, azzurre nella bagarre medaglie

Sofia Raffaeli ha commesso qualche sbavatura di troppo con le clavette (26.450) e con il nastro (26.250) durante le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica. Dopo l’eccellente prestazione di ieri, con un solido esercizio alla palla (28.450) e una magia confezionata al cerchio (30.100), la fuoriclasse marchigiana è calata nella seconda metà del turno preliminare sulla pedana di Francoforte (Germania) e così ha perso tre posizioni in classifica generale.

Il bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale individuale è scivolata dalla seconda alla quinta piazza con il totale di 85.000 (vengono sommati solo i migliori tre punteggi), qualificandosi senza particolari patemi d’animo alla finale all-around in programma venerdì 14 agosto (ore 16.00): si ripartirà da zero e la nostra portacolori ha tutte le carte in regola per confermarsi sul podio nella gara che premia le ginnaste più complete.

La grande favorita della vigilia sarà la tedesca Darja Varfolomeev: la Campionessa Olimpica, del mondo e d’Europa primeggia con 89.000 punti. Alle spalle della lanciata padrona di casa si sono inserite la bulgara Stiliana Nikolova (87.350) e le russe Mariia Borisova (86.900) e Sofiia Ilteriakova (85.600). Più attardate la bielorussa Alina Harnasko (settima, 84.400), la cinese Qi Wang (decima, 83.250), la statunitense Rin Keys (undicesima, 83.500), l’ucraina Taisiia Onofriichuk (dodicesima, 83.150) e la nostra Tara Dragas.

La friulana ha saputo rimediare a una complicata prima giornata (25.750 con le clavette e 25.500 con il nastro), rialzando la testa tra il cerchio (28.150) e la palla (28.450). L’azzurra ha chiuso al quindicesimo posto (82.250) e si così meritata il pass per la finale all-around, a cui prenderanno parte soltanto le migliori diciotto atlete in circolazione. Per quanto riguarda la qualificazione alle finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente sul giro completo): Raffaeli prima al cerchio e seconda alla palla, Tara Dragas terza con la palla.