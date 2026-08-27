Sofia Raffaeli coinvolta in un incidente stradale: cos’è successo e come sta l’azzurra

Sofia Raffaeli è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’Autostrada A14, tra Forlì e Cesena, mentre stava tornando a casa dai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale e il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’episodio risale a qualche giorno fa ed è stato riportato dal Resto del Carlino, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

Il mezzo su cui si trovava a bordo si è scontrato con un camion, la fuoriclasse marchigiana è stata trasportata in ospedale e sono stati riscontrati alcuni tagli un braccio. Le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni e martedì la 22enne si è recata presso la palestra di Fabriano, dove è solita allenarsi, per incontrare la società e le compagne.

La stagione internazionale si è conclusa per il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle, con il grande traguardo del podio iridato nell’all-around (unica gara prevista ai Giochi) e diversi risultati di spessore ottenuti in Coppa del Mondo. La seconda parte di questa annata agonistica proporrà la Serie A, il massimo campionato italiano per società: vedremo se Sofia Raffaeli riuscirà a essere regolarmente della partita con la sua Fabriano, a caccia del sempre prestigioso scudetto.