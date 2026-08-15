Sofia Fiorini è già grande! Oro agli Europei col record del mondo nella maratona di marcia!

Sofia Fiorini conferma gli enormi progressi effettuati negli ultimi mesi e si laurea Campionessa d’Europa nella neonata mezza maratona di marcia al debutto assoluto in una rassegna continentale di atletica. La giovane promessa azzurra ha dato spettacolo sulle strade di Birmingham, vincendo per dispersione sulla distanza dei 42,195 km e aggiudicandosi il primo titolo continentale della carriera.

All’età di 21 anni, la marciatrice toscana si toglie la soddisfazione di firmare il record mondiale della specialità con un sensazionale crono di 3h15:11, abbassando di oltre nove minuti il precedente limite globale realizzato ad ottobre 2025 dalla polacca Katarzyna Zdzieblo (3:24.19). Fiorini ha gestito la gara odierna alla perfezione, andando subito in fuga insieme alla connazionale Eleonora Giorgi e all’ex primatista del mondo Zdzieblo per poi fare il vuoto a partire dal 30° chilometro.

La nativa di Bibbiena classe 2004, passata alla mezza in 1h39:12, si è resa protagonista di un impressionante cambio di ritmo completando i secondi 21,097 km in negative split con un parziale da 1h35:59 che ha sfiancato la resistenza dell’esperta polacca Katarzyna Zdzieblo, costretta ad accontentarsi della medaglia d’argento in 3h19:50 (a 4’39” da Fiorini) nonostante un miglioramento di circa quattro minuti e mezzo rispetto al suo ex record mondiale.

Bronzo alla veterana spagnola Raquel Gonzalez in 3h20:49, mentre si attestano ai piedi del podio continentale le greche Antigoni Ntrismpioti (3h22:16) e Panagiota Tsinopoulou (3h25:14). Costrette al ritiro le altre italiane Federica Curiazzi (era nona dopo 25 km) ed Eleonora Giorgi (occupava la quinta piazza dopo 31 km, avendo accumulato due proposte di squalifica)