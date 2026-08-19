Skateboard, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Si gareggia solo nello street, 4 azzurri in gara

Lo skateboard sarà protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che affacciano sul Mare Nostrum. L’appuntamento per la ventesima edizione della kermesse sarà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, l’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista e dominare la competizione in lungo e in largo di fronte al proprio pubblico.

Le gare con la tavola si svolgeranno presso l’Urban Center Salinella nelle giornate di martedì 1° e mercoledì 2 settembre. Verranno assegnati due titoli nello street (uno maschile e uno femminile), mentre le prove di park non sono previste nel programma di questa competizione, a differenza di quanto succede alle Olimpiadi, dove si compete in entrambe le discipline.

A rappresentare il Bel Paese saranno quattro skaters: Gaia Urbinati e Irene Panzavolta tra le donne, Andres Martin Gramaglia Fusconi e Alessandro Mudu tra gli uomini. Urbinati e Mudu sono due grandi promesse di tredici anni, da seguire con grandissima attenzione, anche lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gli azzurri punteranno alle medaglie in un contesto che si preannuncia molto interessante e potenzialmente competitivo.

CONVOCATI ITALIA SKATEBOARD GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

UOMINI: Andres Martin Gramaglia Fusconi, Alessandro Mudu.

DONNE: Gaia Urbinati, Irene Panzavolta.