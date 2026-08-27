Sirine Charaabi completa l’opera: oro ai Giochi del Mediterraneo, l’Italia firma il poker a Taranto

Sirine Charaabi ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, imponendosi nella categoria fino a 54 kg e completando la fantastica giornata della boxe italiana sul ring di San Giorgio Jonico (in provincia di Taranto): dopo i trionfi di Irma Testa (57 kg), Melissa Gemini (75 kg) e Gabriele Guidi Rontani (70 kg), è arrivata anche l’auspicata affermazione della 27enne di origini tunisine.

L’azzurra ha avuto la meglio al termine dell’intensissima finale disputata contro la marocchina Widad Berta, imponendosi ai punti per split decision (4-1: tre 29-27, un 30-26, un 27-29). Dopo aver regolato Nilay Yaren Cam e Sara Cirkovic nei due turni precedenti, la nostra portacolori è riuscita a superare un’avversaria particolarmente arcigna e che si è ben distinta in terra pugliese. Sirine Charaabi ha disputato un buon primo round, dimostrando le sue doti pugilistiche e convincendo tre giudici su cinque.

La seconda frazione è stata caratterizzata da un richiamo ufficiale inflitto a Bertal, che è costato un punto di detrazione su tutti i cartellini e che ha nei fatti lanciato l’azzurra verso la medaglia d’oro, poi meritata inscenando una buona terza ripresa. La 27enne ha così ampliato il proprio palmares in cui figurano due medaglie ai Mondiali (argento nel 2023 tra le 52 kg e bronzo nel 2025 tra le 54 kg). Il risultato odierno farà da morale in vista degli Europei, che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) nella seconda parte del mese di settembre.