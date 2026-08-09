Tennis

Sinner, Cincinnati sì o no? Cosa cambierebbe nel ranking ATP

Roberto Santangelo

Pubblicato

7 ore fa

il

Jannik Sinner / LaPresse

Ulteriori controlli al ginocchio destro potrebbero far slittare la partenza di Jannik Sinner verso Cincinnati, sede del torneo ATP Masters 1000 che si disputerà da giovedì 13 a domenica 23 agosto: l’obiettivo principale restano gli US Open e l’azzurro non vuole correre rischi.

Sinner, che intanto dopo l’eliminazione di Zverev a Montreal è già certo di restare numero 1 del mondo almeno fino al 4 ottobre, potrebbe rinunciare alla partecipazione al torneo dell’Ohio, dove lo scorso anno giunse in finale: in caso di forfait l’azzurro perderebbe 650 punti nel ranking ATP.

Il tennista italiano scenderebbe da 13450 a 12800, ma comunque allungherebbe su Carlos Alcaraz, il quale scenderà da 8160 a 7160, venendo scavalcato dal tedesco Alexander Zverev, il quale ripartirà a Cincinnati da quota 7690, potendo spingersi fino a 8690, a -4110 da Sinner.

Nella Race to Turin, invece, Sinner, che è già certo della qualificazione alle ATP Finals, resterebbe a quota 7950, mentre Zverev, che nonostante la prematura eliminazione a Montreal ha staccato il pass per Torino proprio in Canada, può arrivare fino a 7550, a -400 dall’azzurro.

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