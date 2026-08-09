Tennis
Sinner, Cincinnati sì o no? Cosa cambierebbe nel ranking ATP
Ulteriori controlli al ginocchio destro potrebbero far slittare la partenza di Jannik Sinner verso Cincinnati, sede del torneo ATP Masters 1000 che si disputerà da giovedì 13 a domenica 23 agosto: l’obiettivo principale restano gli US Open e l’azzurro non vuole correre rischi.
Sinner, che intanto dopo l’eliminazione di Zverev a Montreal è già certo di restare numero 1 del mondo almeno fino al 4 ottobre, potrebbe rinunciare alla partecipazione al torneo dell’Ohio, dove lo scorso anno giunse in finale: in caso di forfait l’azzurro perderebbe 650 punti nel ranking ATP.
Il tennista italiano scenderebbe da 13450 a 12800, ma comunque allungherebbe su Carlos Alcaraz, il quale scenderà da 8160 a 7160, venendo scavalcato dal tedesco Alexander Zverev, il quale ripartirà a Cincinnati da quota 7690, potendo spingersi fino a 8690, a -4110 da Sinner.
Nella Race to Turin, invece, Sinner, che è già certo della qualificazione alle ATP Finals, resterebbe a quota 7950, mentre Zverev, che nonostante la prematura eliminazione a Montreal ha staccato il pass per Torino proprio in Canada, può arrivare fino a 7550, a -400 dall’azzurro.