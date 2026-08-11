Simone Cerasuolo: “Martinenghi mi ha insegnato a lottare, ci ho messo il cuore e tutto quello che avevo”

Simone Cerasuolo si è classificato terzo e si è messo al collo la medaglia di bronzo nei 100 metri rana maschili agli Europei senior 2026 di nuoto in corsia, nella gara in cui l’oro è andato a Nicolò Martinenghi. L’azzurro a Rai 2 HD ha espresso tutte le proprie sensazioni.

L’italiano sottolinea il contrasto di emozioni tra una semifinale non nuotata al meglio ed una finale da podio: “Devo dire la verità, ieri pomeriggio ero arrabbiatissimo, incavolato, veramente nervoso, mi sarei preso a pugni. Oggi ero veramente pronto a tutto, sarei morto in guerra pur di arrivare a questo podio, lo volevo a tutti i costi. Non so, da spiegare è difficile, oggi non avevo paura per nessuno, sono entrato cattivissimo, sarei proprio morto in vasca, lo volevo a tutti i costi, sono contento“.

Il racconto delle ultime fasi di gara: “Gli ultimi 10 metri non finivano mai, ma ci ho messo tanto di quel cuore che è difficile da spiegare proprio, avendo anche Nicolò come esempio, nelle finali bisogna combattere, ho cercato di combattere il più possibile, gli ultimi 10 metri erano solo cuore, ero stremato, però sono veramente contento, sono riuscito di nuovo a nuotare sotto i 59″, per me significa tantissimo“.