Simone Cerasuolo ha ancora margini: “Errore in partenza, tempo che si può limare”

Il campione del mondo dei 50 rana Simone Cerasuolo vuole ribadire la sua superiorità anche nel Vecchio Continente e si qualifica con il miglior tempo per la finale sulla singola vasca ai Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. Il 23enne romagnolo ha toccato la piastra d’arrivo in 26.23, tre centesimi più lento rispetto al nuovo record italiano firmato stamattina in batteria.

“Sarà una finale tosta. Nella finale del 50 rana i nervi sono sempre molto tesi, vediamo. Oggi pomeriggio ho fatto più sbavature rispetto a stamattina, soprattutto sulla partenza. Ho staccato infatti più lento perché hanno aspettato a dare il via, però c’è stato un mio errore. Quindi secondo me si può limare qualcosa“, il primo commento a caldo dell’azzurro ai microfoni della Rai.

“Vediamo domani cosa riusciamo a fare. Appena finita la gara ho detto subito al mio allenatore che ho avuto difficoltà con lo starter e quindi ho sbagliato quel particolare lì“, ha aggiunto Cerasuolo. In finale il nativo di Imola partirà dalla corsia 4 con al suo fianco il connazionale campione olimpico ed europeo in carica dei 100 rana Nicolò Martinenghi.