Simone Cerasuolo devastante! Accarezza il record del mondo dei 50 rana! Ottimo Martinenghi

Il nuoto italiano aveva messo un circoletto rosso sui 50 rana maschili agli Europei di Parigi e le aspettative sono state ampiamente confermate, grazie ad uno strepitoso Simone Cerasuolo e ad un Nicolò Martinenghi decisamente competitivo dopo l’oro nei 100. Un po’ sottotono (almeno per il tempo) la prova di Ludovico Blu Art Viberti, che purtroppo per lui rimane escluso dalla semifinali nonostante il sesto tempo per la presenza dei suoi due illustri compagni di squadra (massimo due atleti per nazione possono accedere in semifinale).

Una mattinata eccezionale quella di Simone Cerasuolo, che domina la sesta batteria con un clamoroso 26”20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità, tempo che è anche il secondo più veloce nuotato nella storia. Il romagnolo ha accarezzato anche il record del mondo (25”95), che potrebbe anche diventare un obiettivo nelle prossime occasioni.

Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi. Il nativo di Varese vince la sua batteria con 26”65, confermando di attraversare un gran momento di forma, chiudendo con il secondo tempo totale nel riepilogo dei qualificati per le semifinali.

Alle spalle dei due azzurri ci sono il tedesco Melvin Athohame Michael Imodou (26”84), che ha vinto la settima batteria davanti all’olandese Koen de Groot (26”85) ed un Ludovic Blu Art Viberti (26”90), che è rimasto così escluso in una giornata che lo ha visto perdere anche il proprio record italiano. Fari puntati in ottica finale anche per il bielorusso Ilya Shymanovich (26”89) e per i russi Ivan Kozhakin (26”96) e Kirill Prigoda (26”99).