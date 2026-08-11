Simona Quadarella sul poker europeo: “Vincere è difficile, ma confermarsi ancora di più. È la mia soddisfazione”

Simona Quadarella firma un poker storico. La romana trionfa per la quarta volta in carriera negli 800 stile libero agli Europei, imponendosi con il tempo di 8’15”54, staccando negli ultimi duecento metri la tedesca Isabel Gose, che ha provato a tenere testa all’azzurra, ma crollando totalmente nel finale.

Ai microfoni di Rai Sport HD, Quadarella ha analizzato la sua gara: “Lo sapevo che lei sarebbe partita forte perché, insomma, è più forte nella prima parte di gara. Però sapevo che dovevo aspettare, diciamo, e cominciare a ingranare un po’ di più nella seconda parte. E così, insomma, sono contenta”.

Quarto titolo in carriera negli 800 stile libero agli Europei: “Diciamo che cerco sempre di mantenermi costante. E sì, ho vinto altri titoli europei, però vincerne altri, insomma, è sempre stimolante. È come dico sempre: vincere è difficile, ma riconfermarsi è ancora più difficile. Però, secondo me, è quello che poi, alla fine, dà più soddisfazione”.

La vicinanza della famiglia: “I miei sono già qui. In realtà mia nipote arriverà venerdì e vedrà i 1500, quindi, insomma, spero di poterle regalare qualcosa di bello. E no, è sempre bello averli qui, è bello, insomma, poter loro regalare delle belle emozioni”. Una giornata eccezionale per la squadra azzurra a Parigi: “Siamo partiti con il piede giusto già da ieri. Insomma, adesso stiamo ingranando tutti”.