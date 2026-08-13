Simona Quadarella rivela: “Ho fatto fare un po’ la gara alla russa. Gose mi darà filo da torcere”

Si è conclusa senza particolari problemi per Simona Quadarella la terza ed ultima batteria dei 1500 sl agli Europei di nuoto 2026. Nel complesso parigino, la romana ha serenamente chiuso in testa la sua prova, stampando il crono di 16’05″28 (il migliore delle batterie) e conquistando l’accesso alla finale di domani pomeriggio dove punterà al decimo titolo continentale individuale.

Pratica archiviata senza patemi per la primatista europea che nella prima parte di gara ha lasciato l’iniziativa alla russa (atleta neutrale) Kseniia Misharina. Successivamente l’azzurra ha preso in mano la situazione, alzando il ritmo e salutando la concorrenza. Sfida lanciata quindi ad Isabel Gose, oggi con il terzo crono complessivo delle batterie in 16’10″51.

Queste le parole di Quadarella ai microfoni di Rai Sport: “Stamattina avevo un po’ di problemi alla spalla e con il costume. Ero molto tranquilla, questo è quello che volevo fare. La ragazza russa mi ha aiutata, è partita abbastanza allegra. Ho detto: le faccio fare un po’ la gara, poi alla fine ho strappato un pochino”. I passi avanti: “Ci sono stati miglioramenti dal punto di vista tecnico nell’ultimo periodo. Anche io mi sento migliorata su alcuni dettagli come le virate e la partenza. Essendo trenta vasche le virate fanno la differenza”.

La sfida alla Gose: “Per entrambe mattinata tranquilla, domani è un’altra storia. Lei (Isabel Gose, ndr) è più veloce di me soprattutto nella prima parte, si è data al nuoto di fondo ed è migliorata nelle gare più lunghe. Sicuramente mi darà filo da torcere, io ci metterò come sempre testa e cuore”.