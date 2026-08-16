Simona Quadarella regina anche dei 400sl: “Ad un certo punto non pensavo più di vincere”

Non ci sono più aggettivi per descrivere l’Europeo di Simona Quadarella. La romana è riuscita a conquistare il terzo titolo della rassegna continentale parigina, vincendo anche i 400 sl dopo i successi nei 1500 e negli 800. Un dominio totale per l’azzurra che arriva a quota undici titoli Europei e si candida ad essere l’atleta copertina di questo Campionato.

Il duello con Isabel Gose era nuovamente prevedibile ma questa volta la tedesca ha dato realmente filo da torcere all’italiana. Quadarella è però salita di colpi nelle vasche finale, passando successivamente a velocità doppia Gose, argento all’arrivo. Terzo oro con il crono di 4’01″34 per la classe 1998 che stampa anche il nuovo record dei campionati e certifica il suo livello internazionale.

Quadarella ha così commentato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se ad un certo punto non pensavo più di vincere. Loro (riferendosi a Gose e Werner, ndr) sembrava non mollassero niente. Poi l’ultimo 50 ho detto ‘io ci provo’ e ce l’ho fatta. Non me l’aspettavo”.

Concludendo ha poi confessato cosa la sorprende di più dei suoi titoli: “La cosa che più impressiona è la costanza. Riuscire sempre a stare lì anche con le difficoltà come nei 1500. Ho preso l’oro, ma non ero così contenta del mio tempo. Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi bene, adesso ho trovato la chiave giusta”.