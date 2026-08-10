Simona Quadarella: “Mattinata tranquilla, Gose ne ha ancora dopo il fondo. Sarà una settimana impegnativa”

Esordio sul velluto per Simona Quadarella agli Europei di nuoto 2026. Nella vasca parigina, la romana ha aperto la sua rassegna continentale chiudendo in prima posizione l’ultima batteria degli 800 sl femminili. L’azzurra ha dominato la gara fin dalla prima vasca (complice anche l’assenza di avversarie di livello) stampando il crono di 8’23″17, il migliore dell’overall.

La 27enne laziale ha potuto gestire il suo ritmo, rallentando da metà gara e risparmiando le energie in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dalla finale di domani. Quadarella punterà infatti al nono titolo europeo individuale, in un ultimo atto nel quale se la vedrà principalmente con la tedesca Isabel Gose, prima oggi nella seconda batteria con il crono di 8’26″01.

La primatista europea negli 800, ai microfoni di Rai Sport, ha così analizzato la sua batteria: “Mattinata abbastanza tranquilla. Non conosco ancora i passaggi ma ho cercato di essere brillante. Ho mollato un po’ verso metà gara ma bene dai”.

Il commento su Isabel Marie Gose, principale avversaria per l’oro: “Lei (Isabel Gose, ndr) ha detto che è stanca dopo le gare di fondo, si è fatta un bel po’ di chilometri. Secondo me ne ha ancora e stamattina lo ha dimostrato. Non penso abbia fatto questa grande fatica, vedremo domani pomeriggio”.

In conclusione il pensiero sui tanti impegni della settimana: “Le mie gare le voglio fare tutte, gareggiare mi diverte. Se posso farlo lo faccio volentieri, sarà una settimana impegnativa”.