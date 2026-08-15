Scuola lombarda, campioni e TV: Giorgio Rondelli a cuore aperto su Run2u 33 estate

Seconda parte del nostro imperdibile viaggio a Run2u Estate 2026 in compagnia di una vera leggenda dell’atletica leggera e del giornalismo tecnico: coach Giorgio Rondelli.

In questo secondo blocco approfondiamo l’anima del nostro movimento a partire dal “fattore Lombardia”, serbatoio della Nazionale con ben 39 atleti a Birmingham, tra strutture moderne e il mitico “sacrificio di periferia” vissuto sulla pista del XXV Aprile.

Con un coach d’eccezione che ha visto passare generazioni di campioni – da Antibo, Baldini, Gigliotti e Magnani fino a Cova e ai velocisti storici come Mennea, passando per l’analisi del lavoro televisivo su Eurosport e l’eredità di giganti come Jacobs – affrontiamo i temi caldi del mezzofondo prolungato e la gestione dei giovani talenti emersi anche ai Mondiali U20 di Eugene.

🔔 Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un like e attivare la campanella per non

“Riprendiamo il nostro viaggio all’interno di Run2u Estate 2026, sempre in compagnia di coach Giorgio Rondelli. Nella prima parte abbiamo celebrato record storici e sogni iridati, ma adesso vogliamo entrare nei laboratori segreti del mezzofondo e della velocità italiana. Parleremo di radici, di periferie milanesi, di leggende come Antibo, Cova e Mennea, e di cosa significa passare dal cronometro in tasca alla cabina di commento televisiva. Giorgio, ripartiamo da qui!”

#Run2u #GiorgioRondelli #covaalberto #totoantibo #Gigliotti #stefanobandini #eurosport #AtleticaLeggera #ScuolaLombarda #EurosportItalia #Birmingham2026 #PistaXXVAprile #MezzofondoItaliano #AtleticaItaliana #RunningPodcast