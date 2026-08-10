Scocca l’ora di Tamberi e Sioli agli Europei: fissata la norma di qualifica, programma e avversari. Doroshchuk capofila

Le qualificazioni del salto in alto maschile agli Europei 2026 di atletica si disputeranno martedì 11 agosto (ore 11.33) e sono particolarmente attese in casa Italia, vista la presenza di quattro azzurri in grado di puntare a bersaglio importante. Definite le dinamiche del turno preliminare: norma di qualifica fissata a 2.26 metri, oppure occorrerà rientrare tra i migliori dodici della sessione.

Gianmarco Tamberi si presenterà a Birmingham per difendere il titolo conquistato due anni fa a Roma, ma il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha disputato soltanto un paio di gare in stagione (2.23 ai Campionati Italiani Assoluti) e la condizione di forma mostrata a Firenze non è sembrata ottimale: il fuoriclasse marchigiano avrà recuperato nelle ultime due settimane e sarà in grado di piazzare la sua proverbiale zampata nell’evento più importante della stagione? La finale è in programma nella serata di venerdì 14 agosto.

Riflettori puntati su Matteo Sioli, capace di toccare 2.30 metri agli Assoluti (suo personale) e accreditato della quinta misura continentale stagionale, nonché vincitore di due tappe stagionali della Diamond League (il Golden Gala a Roma e l’evento di Doha, davanti al fenomeno Mutaz Essa Barshim). Il 20enne milanese può assolutamente andare a caccia di una medaglia in una gara che si preannuncia su un buon livello medio: non ci sarà il grande picco, ma non sarà semplice uscire dalle maglie di un evento serrato.

Da seguire anche Christian Falocchi (2.30 in inverno e 2.27 pochi giorni fa a Montecarlo) ed Edoardo Stronati (in estate capace di toccare il personale a 2.27). Tra gli uomini più attesi figurano il britannico Kimani Jack, il ceco Jan Stefela, l’ucraino Roman Petruk, il polacco Mateusz Kolodziejski, il britannico Joel Clarke-Khan e, soprattutto, l’ucraino Oleh Doroshchuk, Campione del Mondo indoor e capace di un bel 2.33 in questa stagione (world lead fino a pochi giorni fa, quando lo statunitense JuVaughn Harrison si è portato un centimetro sopra).

CALENDARIO SALTO IN ALTO EUROPEI 2026

Martedì 11 agosto

Ore 11.33 Qualificazioni salto in alto maschile: con Tamberi, Sioli, Stronati, Falocchi