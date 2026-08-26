Sci alpino, anche Ester Ledecka cambia materiali. Come Lara Colturi e Alice Robinson passa a Head

Ester Ledecka cambia materiali. La trentunenne ceca, famosa soprattutto per essere competitiva contemporaneamente sia nello sci alpino che nello snowboard, si è ufficialmente legata a Head, abbandonando Kästle, con cui sciava dal 2022. L’indiscrezione circolava da mesi, ma l’ufficialità non era ancora arrivata. Almeno sino ai giorni scorsi, quando l’azienda austriaca e l’atleta mitteleuropea hanno comunicato il loro matrimonio.

Si tratta dell’ennesimo “botto” di sci-mercato di Head, estremamente aggressiva in questa estate 2026. Dopo essersi assicurata, tra le altre, Alice Robinson e Lara Colturi, ha aggiunto al proprio paniere anche la tre volte campionessa olimpica (con un oro nello sci alpino e due nello snowboard). La trentunenne ceca è reduce da un 2025-26 deludente in ambedue gli sport da lei praticati.

Chiaramente, legarsi a Head implica la volontà di rilanciarsi. Gli obiettivi immediati per il 2027 saranno la seconda medaglia iridata della carriera nello sci alpino (dopo il bronzo in discesa libera nel 2025) e il quarto titolo mondiale di snowboard (se non addirittura il quinto, poiché la doppietta PGS-PSL non le è mai riuscita). Ovviamente, non mancherà l’ambizione di fregiarsi di ripetute vittorie in Coppa del Mondo.

Dal punto di vista di Head si tratta di un grande colpo, soprattutto in termini di marketing. Il marchio austriaco ha già tante puledre di razza sulle quali puntare (oltre alle già citate Robinson e Colturi, accolte nelle ultime settimane, non bisogna dimenticare Emma Aicher piuttosto di Marta Bassino e Laura Pirovano, oltre a tante altre).

Cionondimeno, l’incertezza legata al futuro di Lindsey Vonn (comunque sicuramente assente nel 2026-27) e il ritiro di Lara Gut-Behrami avevano privato Head di due frontwoman in termini mediatici. In tal senso, la lacuna sta venendo colmata celermente, “ingaggiando” chi può essere particolarmente appetibile in termini di popolarità, oltre a poter garantire risultati di livello assoluto.