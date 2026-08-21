Scalata vorticosa di Flavio Cobolli nel ranking ATP: Djokovic e top5 ormai ad un passo!

Prosegue la scalata di Flavio Cobolli. Il tennista romano ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, Cobolli si è imposto in rimonta contro il californiano Tommy Paul e ha ottenuto l’accesso al penultimo atto.

Un risultato molto significativo nel percorso di Flavio, che grazie a questo risultato raggiunge il best-ranking, ovvero la posizione virtuale di n.6 del mondo, considerando i suoi 3710 punti. Allo stato attuale delle cose, è legittimo anche sognare e spingersi oltre.

L’azzurro, infatti, ha l’opportunità di dare un seguito alla sua ascesa nella graduatoria mondiale, mettendo nel mirino nientepopodimeno che Novak Djokovic. Il serbo, infatti, dista dal romano 60 punti e in caso di raggiungimento della finale nel torneo degli States ci sarebbe il sorpasso.

Nell’eventuale trionfo a Cincinnati, Cobolli potrebbe rafforzare il suo status di top-5. Una situazione decisamente gratificante alla vigilia degli US Open, ultimo Major della stagione.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 10 agosto: decimo con 3.330 punti.

Ranking ATP virtuale con la semifinale a Cincinnati: sesto con 3.710 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Cincinnati: quinto con 3.960 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Cincinnati: quinto con 4.310 punti