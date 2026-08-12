Sarah Sjöström regina dei 50 farfalla agli Europei di Parigi. Di Pietro lontana dal podio

Sarah Sjöström non ha deluso le aspettative della vigilia ed ha poco fa conquistato la diciottesima medaglia d’oro europea della sua eterna carriera, diventando la nuotatrice con più affermazioni continentali nella storia. La svedese ha messo il sigillo su una delle sue gare preferite, i 50 farfalla, al termine di una finale più equilibrata del previsto nella vasca di Parigi, sede degli Europei di nuoto 2026.

La primatista mondiale ha fatto la differenza nella seconda parte della vasca, stampando un 25″05 che le ha regalato l’ennesimo successo europeo e che segna definitivamente il suo ritorno dopo la maternità. Si deve accontentare dell’argento, nonostante un’ottima gara, la belga Roos Vanotterdijk, capace di chiudere la finale toccando la piastra in 25″12.

La Svezia fa doppietta e festeggia anche il bronzo di Sara Junevik, terza con il crono di 25″51. Fuori dal podio le due russe (atlete neutrali) Arina Surkova, quarta in 25″53, e Aleksandra Kuznetsova, quinta in 25″55. Sesta la tedesca Angelina Kohler (25″72), settima la slovacca Tamara Potocka (25″86). Chiude in ultima posizione la sua finale Silvia di Pietro che, dopo un buon avvio, non ha retto il passo delle migliori nella seconda parte della vasca. Crono di 25″97 per la veterana azzurra che avrà modo di riscattarsi nei prossimi giorni.